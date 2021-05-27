Мэрия Рязани решила купить технику для поливания улиц города реагентами

Рязанские чиновники хотят купить станцию для приготовления водно-солевых растворов хлористого натрия. Это позволит, по их мнению, перейти с песко-соляной смеси на жидкие реагенты.

Кроме того, городу необходима самоходная фреза на гусеничном ходу, которая «в разы увеличит объемы ямочного ремонта». Об этом депутатов Рязанской городской Думы заверил начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак.

Депутаты подтвердили важность скорейшей закупки новой техники, поэтому совместно с администрацией Рязани они проработают вопрос финансирования.

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