В Рязани на трое суток перекроют улицу Разина

С 10:00 27 мая до конца суток 29 мая в Рязани перекроют улицу Разина. Речь идет об участке в районе дома №29/20, где пройдут работы по аварийному ремонту теплотрассы.

Чиновники просят автовладельцев принять эту информацию к сведению.

Как сообщает пресс-служба администрации Рязани, в связи с перекрытием изменится схема движения общественного транспорта. Маршрут №68 по направлению из Шлакового будет двигаться по улицам Телевизионной, Ломоносова, Трудовой, далее как обычно.

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