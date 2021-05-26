В Рязани завершились поиски 11-летней пропавшей девочки

Поиски 11-летней девочки в Рязани завершились. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».
«Спасибо всем, ребенок дома», - говорится в сообщении.
Как рассказали «КП-Рязань» в УМВД России по Рязанской области, девочка гуляла с подружкой, а родители не смогли ее найти и позвонили в полицию. Это предварительная информация, так как проверку все еще продолжается.
В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
— С родителями обязательно проведут беседу о контроле за своими детьми, — подчеркнули в полиции.
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