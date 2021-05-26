Депутаты городской Думы проконтролировали благоустройство парка советско-польского братства по оружию

Фото: Рязанская городская Дума.

Ход благоустройства оценили первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова, заместитель главы муниципального образования Дмитрий Панкин, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры РГД, депутат по округу № 13 Александр Бурцев. На встрече присутствовали представители управления благоустройства Рязани, подрядной организации и ТОС микрорайона.

Фото: Рязанская городская Дума.

В рамках первой очереди благоустройства парка Советско-польского братства по оружию будет установлено ограждение, смонтирована система видеонаблюдения, появится освещение территории зеленой зоны. Также запланирована укладка плитки на площадке для музея военной техники. Жители жаловались на ненадлежащий контроль качества проводимых земляных работ и вырубку деревьев.

Фото: Рязанская городская Дума.

Как сообщил представитель подрядчика, земляные работы проводились для прокладки кабеля, общей протяженностью 5 км, сейчас они практически завершены, ведется выравнивание поверхности, запланировано восстановление газона. Что касается вырубки, то были удалены сухие деревья и поросль в той части, где запланировано обустроить место для музея военной техники. Сейчас древесные отходы подготовлены к транспортировке и в ближайшее время будут вывезены. В июне подрядчик планирует приступить к монтажу опор, всего в парке будет установлено 167 опор освещения.

Фото: Рязанская городская Дума.

Завершить первую очередь благоустройства планируется в июле. Кроме того, в рамках экономии, образовавшейся в результате проведения торгов, в этом году запланированы средства на установку в парке новой детской площадки и инклюзивной площадки для лиц с ограниченными возможностями здоровья. При установке оборудования все зеленые насаждения будут сохранены. Депутатский и общественный контроль хода благоустройства парка будет продолжен.

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