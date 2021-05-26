О падении ребенка с качелей в Рязани возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после падения ребенка во время катания на качелях. Инцидент произошел в одном из детских парков развлечений Рязани в апреле 2021 года.

«По данным следствия, во время катания ребенка трос качелей оборвался, и 10-летняя девочка упала, получив телесные повреждения», - сообщает СК СКР по Рязанской области.

В рамках расследования уголовного дела следствием назначены экспертизы. Устанавливаются конкретные должностные лица, которые несут ответственность за безопасность детского игрового оборудования.