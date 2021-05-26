В Рязани бесследно пропала 11-летняя девочка.

В Рязани бесследно исчезла 11-летняя девочка София Каршина (Ярушина). Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Alert Рязань».

«Внимание! Помогите найти ребенка! 26 мая вышла из дома и не вернулась», - говорится в сообщении.

В Рязани бесследно пропала 11-летняя девочка.

Приметы Софии: рост 150 см, нормального телосложения, волосы темно-русые с розовым, глаза карие;

Была одета: темно-синяя футболка, черные штаны с белыми надписями, белые кеды.

По данным волонтеров, может находиться в любом районе Рязани и области.

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