Евгений Беленецкий проверил, как коммунальщики в Рязани содержат дома

С директором управляющей компании заместитель губернатора разговаривал с документами в руках Фото: Владимир ФРОЛОВ

Вечером во вторник, 25 мая, во дворы домов по Касимовскому шоссе нанес визит заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий. Сверяя то, что написано в договорах с управляющей компанией, с реальным состоянием жилищно-коммунального хозяйства, он выслушал жалобы жильцов.

– Нельзя платить, не понимая, за что вы платите, – подчеркнул Беленецкий. – Это ваш дом, вы можете потребовать ответа от управляющей компании.

Обход территории возле домов 48 корпус 2, 3 и 4 по Касимовскому шоссе и дома 5 по улице Тимакова сопровождался вопросами к присутствовавшим коммунальщикам: «А это скамейка или ее прообраз?», «Неужели сложно надеть на лампочку у подъезда плафон?», «Почему такой запах в подъезде?», «Это вы считаете нормальной контейнерной площадкой?».

Жильцы выходили из подъездов, чтобы пожаловаться на качество содержания жилья Фото: Владимир ФРОЛОВ

Не только одни УК виноваты во всем. Было найдено, что сообщить и управлению благоустройства города, и муниципальным теплосетям.

В то же самое время министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов и его заместитель Дмитрий Устинов проводили аналогичные рейды в других районах города. По словам Евгения Беленецкого, в течение нескольких дней они посетят как можно больше дворов в разных микрорайонах, не объявляя об этом заранее, «чтобы не было показухи». Надо будет оценить качество услуг, определить лучших, на которых можно равняться. Потом будут намечены шаги к улучшению во всей сфере.