Перед публичным отчетом стало плохо заместителю главы администрации Рязани

26 мая в Рязани проходит публичный отчет главы администрации города Елены Сорокиной. В начале своего выступления градоначальница объявила, что в мероприятии не смогла поучаствовать ее заместитель по социальным вопросам Надежда Штевнина.

«Наша команда сегодня не в полном составе. Прямо с работы увезли в больницу заместителя по социальным вопросам Надежду Штевнину. Мы пожелаем ей скорейшего выздоровления. Все обязательно будет хорошо», - сообщила Сорокина.

Надежда Штевнина должна была участвовать в публичном отчете наряду с другими заместителями. Она курирует управления культуры, образования и молодежной политики, дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, а также управление по физической культуре и массовому спорту. Кроме того, в ведении Штевниной находится аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.