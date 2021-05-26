Рязанца, укусившего полицейского за палец, осудили

В Сасове осудили мужчину, который укусил полицейского «при исполнении должностных обязанностей», сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Следствие и суд установили, что пьяный мужчина, находясь возле жилого дома по улице Ново-Елатомской города Сасово, укусил сотрудника полиции за палец левой кисти. Это был своеобразный ответ на попытку полицейского отправить гражданина в медучреждение.
«Суд согласился с позицией прокурора и назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу вступил.
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