О подростках на крыше многоэтажки в Рязани высказалась полиция

Полиция отреагировала на сообщения о неизвестных, забравшихся на крышу многоэтажного дома в Рязани. Как рассказали «КП-Рязань» в пресс-службе областного УМВД, по данному факту проводится проверка.

«Подростки на крыше геройствуют», - таким комментарием сопроводил автор видео, опубликованное 25 мая в группе «Рязанский формат». Люди не только сняли «экстремалов» на камеру, но и позвонили 112.

«Наш наряд оперативно прибыл на место совместно с сотрудниками МЧС, однако на крыше никого уже не оказалось», - сообщили в УМВД.

Тем не менее, полицейские направили в адрес управляющей компании, которая обслуживает дом, требование закрыть доступ на крышу для посторонних лиц.

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