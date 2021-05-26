На М-5 в Рязани два грузовика уничтожили «Ладу»

Последствия массового ДТП, случившегося 25 мая на М-5 «Урал» в черте Рязани. Фото: 62.мвд.рф

25 мая на М-5 «Урал» в черте Рязани легковой автомобиль «Лада Веста» столкнулся с двумя грузовиками поочередно. Это произошло примерно в 23:45 на 193 км федеральной трассы (в районе АЗС Shell).

Как сообщили в областном УМВД, сначала попутную «Весту» протаранил 44-летний житель Пензенской области на Volvo FM, после чего легковушку отбросило в сторону – под Mercedes-Benz Actros еще одного пензенца 59 лет. В свою очередь, Mercedes въехал в другой грузовик – Volvo, которым управлял 63-летний житель Республики Беларусь.

- В результате происшествия водитель, 21-летний житель Спасского района, и двое пассажиров «Лада Веста» получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь, - прокомментировали ДТП в полиции.

Легковушка столкнулась с двумя грузовыми автомобилями. В аварии поучаствовал и третий. Фото: 62.мвд.рф

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