Стало известно, кого записали в списки жертв от COVID-19 в Рязанской области 25-26 мая

Во вторник, 25 мая, и среду, 26 мая, список жертв COVID-19 в Рязанской области пополнили еще восемь человек.

В оперативной группе регионального правительства рассказали, о возрасте и поле скончавшихся.

25 мая в список внесли фамилии 63-летнего мужчины, а также 64-летней, 79-летней и 84-летней женщин.

26 мая – 56-летнего мужчины, а также 59-летней, 81-летней и 84-летней женщин.

Скончались все они в марте.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекции.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 26 мая COVID-19 унес жизни 517 человек.