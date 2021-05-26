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Общество26 мая 2021 11:09

В центре Рязани установят 25 постов видеонаблюдения

На усиление системы «Безопасный город» из областного бюджета выделили 8,5 млн рублей
Антон КОНОВАЛОВ
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Новые посты видеонаблюдения установят на центральных улицах Рязани.

Новые посты видеонаблюдения установят на центральных улицах Рязани.

В центре Рязани появятся 25 новых постов видеонаблюдения в рамках системы «Безопасный город». Соответственно, эксплуатировать эти камеры будет «правоохранительный сегмент». Отдельно стоит отметить, что поручение проработать с силовиками вопрос об установке постов с возможностью распознавания лиц дано губернатором 11 февраля - вскоре после митингов, не санкционированных властями.

На проведение закупки из областного бюджета выделили 8,5 млн рублей. Эти деньги позволят закупить и установить на опоры троллейбусной сети камеры определенной марки (Smartec STC-IPM5911) со всей необходимой инфраструктурой. Указанные устройства имеют опцию дистанционного управления и способны вращаться на 360 градусов.

Так выглядят камеры, которых будет 25.

Большинство постов видеонаблюдения будет расположено вдоль Первомайского проспекта:

- перекресток с ул. Чкалова;

- площадь Победы;

- перекресток с ул. Дзержинского;

- остановка «Гостиница Первомайская»;

- перекресток с улицами Типанова и Вокзальной;

- путепровод;

- перекресток с ул. Каширина;

- перекресток с ул. Павлова;

- перекресток с ул. Пожалостина;

- площадь Ленина.

Также камеры будут установлены на улице Сенной, за памятником Ленину, на улице Соборной и площади Соборной.

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