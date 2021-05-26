В центре Рязани установят 25 постов видеонаблюдения

Новые посты видеонаблюдения установят на центральных улицах Рязани.

В центре Рязани появятся 25 новых постов видеонаблюдения в рамках системы «Безопасный город». Соответственно, эксплуатировать эти камеры будет «правоохранительный сегмент». Отдельно стоит отметить, что поручение проработать с силовиками вопрос об установке постов с возможностью распознавания лиц дано губернатором 11 февраля - вскоре после митингов, не санкционированных властями.

На проведение закупки из областного бюджета выделили 8,5 млн рублей. Эти деньги позволят закупить и установить на опоры троллейбусной сети камеры определенной марки (Smartec STC-IPM5911) со всей необходимой инфраструктурой. Указанные устройства имеют опцию дистанционного управления и способны вращаться на 360 градусов.

Так выглядят камеры, которых будет 25.

Большинство постов видеонаблюдения будет расположено вдоль Первомайского проспекта:

- перекресток с ул. Чкалова;

- площадь Победы;

- перекресток с ул. Дзержинского;

- остановка «Гостиница Первомайская»;

- перекресток с улицами Типанова и Вокзальной;

- путепровод;

- перекресток с ул. Каширина;

- перекресток с ул. Павлова;

- перекресток с ул. Пожалостина;

- площадь Ленина.

Также камеры будут установлены на улице Сенной, за памятником Ленину, на улице Соборной и площади Соборной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!