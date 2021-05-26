В Бюджетный кодекс внесены изменения

«В послании Федеральному Собранию президент сказал: страна развивается, когда развиваются ее регионы. И самое серьезное бремя для регионов сегодня – это, безусловно, бремя долговое. Приходилось занимать, брать как коммерческие кредиты для решения важнейших вопросов, так и получать бюджетные из федерального бюджета для решения проблем, связанных с ковидом», – отметил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам, член фракции «Единой России», депутат от Рязанской области Андрей Макаров перед началом пленарного заседания 25 мая.

К примеру, та же реструктуризация государственных кредитов, выданных на борьбу с коронавирусом, в общей сложности даст Рязанской области 3,5 миллиарда рублей, которые в противном случае было бы необходимо вернуть, пояснил он.

Парламентарий напомнил, что Владимир Путин предложил три основных направления решения проблемы: заместить бюджетными кредитами коммерческие, которые брали регионы с тем, чтобы эта доля кредитов не превышала 25%; реструктурировать бюджетные кредиты, которые давались регионам в прошлом году для решения проблем с распространением новой коронавирусной инфекции; выдавать инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения до 15 лет.

«Меры, предусмотренные законопроектом, позволят только в 2021 году сэкономить 217,1 млрд рублей. То есть вместо того, чтобы возвращать эти средства, регионы смогут направить их на решение самых насущных проблем граждан – реализацию масштабных проектов, которые станут ключевыми точками роста. В частности, это строительство новых дорог, обновление систем жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта», – рассказал Андрей Макаров.

Еще ряд поправок связаны с повышением эффективности бюджетного процесса.

«У нас на сегодняшний день трехлетний бюджет вносится 30 сентября. В соответствии с Бюджетным кодексом на его рассмотрение в Государственной Думе отводится 60 дней, потом Совет Федерации и подписание президентом. Таким образом, как показывает практика, закон в законченном виде появляется между 10 и 15 декабря. Остаются две недели до нового года, когда с огромным трудом в спешке подписываются соглашения между регионами, всеми министерствами и ведомствами, а вся компания, связанная с контрактацией, заключением соглашений, уходит за новый год. И складывается ситуация, когда денежные средства, заложенные в бюджете, начинают работать в лучшем случае через полтора-два месяца после начала года», – пояснил Андрей Макаров.

Законопроектом предлагается перенести срок внесения бюджета на 15 дней, не позднее 15 сентября.

Кроме того, в Бюджетный кодекс вносятся изменения, предусматривающие перенос рассмотрения отчета об исполнении федерального бюджета на весеннюю сессию Государственной Думы. Это позволит провести анализ и использовать его результаты при подготовке бюджета следующий трехлетки.

Напомним, «Единая Россия» ранее обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу партии, отметив в ходе оглашения послания Федеральному Собранию необходимость выделения инфраструктурных бюджетных кредитов регионам на строительство дорог, мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство и другие проекты.

Реализацию этих масштабных проектов в регионах «Единая Россия» включит в свою предвыборную программу, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Они станут локомотивами развития субъектов РФ. Он также подчеркнул, что партия предлагает сформировать единые условия для участия регионов в инфраструктурных проектах — чтобы все получили к ним равный доступ.