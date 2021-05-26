Под Рязанью обнаружили две свалки с гниющими трупами животных.

Под Рязанью обнаружили свалки с гниющими останками животных. Специалисты регионального Россельхознадзора установили факт нарушения ветеринарных правил, которые напрямую касаются утилизации биологических отходов.

«Гниющие останки конечностей крупного рогатого скота навалом и в мешках были сброшены при съезде с федеральной трассы М-5 на территории Тюшевского сельского поселения Рязанского района и Баграмовского сельского поселения Рыбновского районов», - говорится в сообщении.

Чтобы не допустить распространения опасных заболеваний, специалисты продезинфицировали территорию.

В ближайшее время информацию направят в правоохранительные органы.

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