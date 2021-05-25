«Интернет-альфонс» из рязанской колонии выманил у женщин 19 млн рублей

Заключенного из Рязанской области обвиняют в похищении 19 млн рублей у доверчивых женщин. Суд над ним в ближайшее время пройдет в Скопинском районе, где располагается колония «интернет-альфонса».

Мужчине вменяют шесть эпизодов мошенничества в значительном, крупном и особо крупном размерах. Как полагает следствие, свои преступления он совершал с 2015-го по 2019 год. Для этого регистрировался на сайте знакомств под вымышленными именами и заводил подруг по переписке.

На словах он был не только кристально честен, но и финансово обеспечен, даже заявлял женщинам о намерении жить вместе. В какой-то момент, выдумав предлог, мошенник просил перевести ему энную сумму и обещал скоро вернуть все до копейки. Если начинались подозрения в обмане, он начинал «изливать душу», пытаясь вызвать сочувствие и доверие: мол, отбывает срок за убийство виновника ДТП, в котором погибла его жена.

Чтобы не раскрывать сразу все карты, незначительную часть денег аферист попавшимся на крючок дамам возвращал, но затем забывал и о них, и о долгах.

К сожалению, за скобками пока остается вопрос, кто предоставил осужденному техническую возможность совершать такого рода преступления.