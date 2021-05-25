Стало известно, что конкретно делал предполагаемый рязанский извращенец с 11-летней девочкой.

Рязанец, которого задержали за «непристойное поведение», обнимал на улице ребенка и пытался лезть целоваться. Об этом «КП-Рязань» стало известно из собственных источников. Эту непотребную картину увидели родители 11-летней девочки и тут же написали заявление в полицию (читать подробнее).

Как ранее сообщало рязанское УМВД, 59-летнего мужчину задержали. Его личность установили, и продолжается проверка. По словам источника, возможно, что задержанного в ближайшее время отправят к психиатрам, чтобы проверить психическое здоровье.

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