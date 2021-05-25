Система предварительного голосования «Единой России» надежно защищена

В системе сайта pg.er.ru нет мест, где можно допустить ошибки, которые позволяли бы условному хакеру близко к ней «подойти», она успешно прошла проверку, пояснил IT-эксперт, руководитель проектов в сфере безопасности компании «Цифровые решения» Егор Богомолов на круглом столе с участием членов федерального организационного комитета предварительного голосования, экспертов и представителей IT-отрасли.

«Проверка прошла по двум моделям атак злоумышленников: внутренней и внешней. Это по сути имитация хакерских атак, в ходе которых проверялись в том числе возможности голосования от чужого имени и добавления кому-то голосов», — рассказал Егор Богомолов.

К проверке готовности системы были подключены все 85 региональных отделений партии, сообщил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов.

«Эксперимент шел двумя потоками: открывались счетные участки и коллеги использовали свою возможность по голосованию, проверяли корректность работы с бюллетенями. Мы поставили систему под федеральную нагрузку, увидели и устранили все недостатки», — рассказал Сергей Перминов.

Эксперты подчеркнули, что в систему добавлена новая функция — разделение голосующих на группы и дальнейшее распределение их по условным «электронным участкам». Это серьезный шаг для повышения безопасности.

«Электронное голосование – это максимально открытая и безопасная процедура. Особую легитимность голосованию придает аутентификация через «Госуслуги», – отметил руководитель Рязанского регионального исполнительного комитета «Единой России» Сергей Васильев. – Это позволяет с уверенностью говорить о том, что в процедуре участвуют реальные люди, а также повышает доверие к результатам и помогает избежать накрутки голосов».

Напомним, «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Оно проходит с 24 по 30 мая онлайн во всех регионах РФ. Окончательно итоги предварительного голосования будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии. Он пройдет 19 июня.

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