В Рязани задержали мужчину, который якобы приставал к 11-летней девочке.

В Рязани задержали 59-летнего мужчину, который якобы приставал к ребенку, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным полиции, 25 мая в дежурную часть поступило сообщение, что возле дома №51/2 по Московскому шоссе «подозрительный мужчина ведет себя непристойно по отношению к малолетним».

Патрульные выехали на место, мужчину нашли и задержали. По предварительным данным, он якобы приставал к 11-летней девочке. Это заметили ее родители и написали заявление в полицию.

По данному факту проводится проверка.

Позже стало известно, что конкретно делал мужчина с ребенком. Родителям такое поведение очень не понравилось (читать подробнее).

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