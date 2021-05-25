Заведующая детсадом и директор школы-интерната в Рязани – самые зажиточные среди коллег

Руководители муниципальных учреждений Рязани отчитались о доходах и имуществе за 2020 год. Самой зажиточной оказалась заведующая детского сада №81 Мария Наумова, заработавшая 28,8 млн рублей.

В декларации за 2019 год у Марии Анатольевны был указан доход 10,7 млн рублей. В 2020-м из 54 (!) земельных участков общей площадью 7,7 га осталось 22 (3,6 га), но при этом появилось некое здание на 92 кв.м. В собственности у супруга Наумовой и, соответственно, у нее с ребенком в пользовании есть громадный частный дом площадью 560 кв.м.

Крупной владелицей недвижимости остается директор «Школы-интерната им. Ф. Полетаева» Наталья Чернова: две квартиры, несколько нежилых помещений… При этом из декларации исчезли (вероятно, проданы) участок 15 соток и жилой дом 196 «квадратов», а годовой доход вырос с 2,9 млн до 11,4 млн рублей.

Директор спортшколы «Сокол» Максим Гусев, в отличие от предшественниц, судя по декларации, недвижимость не продавал. Тем не менее, его доход вырос с 2,1 млн до 5,5 млн рублей, в списке имущества прибавился участок 28 соток, а автомобиль Skoda Octavia Максим Викторович сменил на Volkswagen Tuareg.