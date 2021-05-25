Ветерану РГУ Владимиру Попову исполнилось 100 лет.
25 мая исполнилось 100 лет ветерану РГУ, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Алексеевичу Попову, сообщает пресс-служба вуза. Приехал поздравить юбиляра ректор университета Андрей Минаев.
Многие годы связывали Владимира Алексеевича с факультетом русского языка и литературы, кафедрой литературы РГУ.
«В студенческой аудитории Владимир Попов провел 47 лет. Среди его выпускников немало тех, кто связал свою жизнь с наукой и высшей школой. Низкий поклон и доброго вам здоровья, глубокоуважаемый Владимир Алексеевич!» - говорится в сообщении.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!