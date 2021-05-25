Ветерану РГУ Владимиру Попову исполнилось 100 лет.

25 мая исполнилось 100 лет ветерану РГУ, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Алексеевичу Попову, сообщает пресс-служба вуза. Приехал поздравить юбиляра ректор университета Андрей Минаев.

Многие годы связывали Владимира Алексеевича с факультетом русского языка и литературы, кафедрой литературы РГУ.

«В студенческой аудитории Владимир Попов провел 47 лет. Среди его выпускников немало тех, кто связал свою жизнь с наукой и высшей школой. Низкий поклон и доброго вам здоровья, глубокоуважаемый Владимир Алексеевич!» - говорится в сообщении.

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