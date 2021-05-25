Роспотребнадзор посмотрел, как питаются дети.

Роспотребнадзор проверил, как в школах Рязани организовано питание. Ведомство выложило фотоотчет с рейдов по столовым учебным заведениям.

Во время проверки «свекольные мундиры» разъяснили «принципы правильного питания детей и подростков», а родители оценили меню, санитарно-техническое содержание обеденного зала, состояние мебели в столовой, а также проверили, насколько работники пищеблока соблюдают правила личной гигиены.

Роспотребнадзор проверил питание в школах Рязани.

Всего под проверку попали 45 школ Рязани и сельских районов.

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