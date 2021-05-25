В центре Рязани откопали остатки арестного дома. Фото: "Рязань, которую мы потеряли".

В Рязани обнаружили остатки фундамента арестного дома земской больницы. Все произошло во время земляных работ на улице Есенина.

«Построили больницу в 1907-1910 годы по проекту известного русского архитектора Александра Мейснера. Комплекс состоял из большого числа лечебных, жилых и хозяйственных построек. Арестный дом предназначался для больных заключенных», - говорится в сообщении паблика «Рязань, которую мы потеряли».

По словам краеведом, во второй половине XX века практически все сооружения больницы разрушили, за исключением главного здания - хирургического корпуса, а также водонапорной башни, оставшейся от бани. Уцелевшие здания - редкие постройки в ярко выраженных формах модерна.

Арестный дом в Рязани. Президентская библиотека имени Ельцина.

«Здание арестного дома построили в несколько в другой архитектурной стилистике. Считается, что оно было одной из ранних построек на территории, которой и начали создавать больничный комплекс. До недавнего времени внешний вид арестного дома был неизвестен. Благодаря архивным поискам в РГИА ранее была получена фотография из фондов, на которой мы теперь можем увидеть, как выглядел этот дом не только в виде плана. Найденные же остатки здания сегодня определили еще точнее его месторасположение на улице», - написали градозащитники.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Развить и уничтожить: Цветной бульвар ждет масштабная застройка

В ближайшие годы от Троицкой слободы Рязани мало что останется. Власти не намерены сохранить для потомков наследие прошлых веков (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!