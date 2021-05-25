Тело рязанской 15-летней девочки-подростка до сих пор не нашли

Тело 15-летней девушки, пропавшей в начале января 2021 года, до сих пор не нашли. Об этом «КП-Рязань» сообщили в следственном управлении СК России по Рязанской области.

— Тело ребенка к настоящему времени обнаружить не удалось, но расследование уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») продолжается, — сказал следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК России по Рязанской области Сергей Личинин.

В конце апреля 2021 года председатель СК России Александр Бастрыкин сообщил, что «местонахождение подростка остается неизвестным», и заверил, что к поиску останков девочки подключатся опытные следователи-криминалисты ГУКа (КЦ) СК России (читать подробнее).

Известно, что следователи установили лицо, причастное к совершению преступления. Молодой человек первоначально дал признательные показания, указав, что именно он убил девочку, после чего расчленил ее тело и спрятал. Позже от своих показаний он отказался.

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