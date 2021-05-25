Прокуратура и администрация Рязани устроят прием граждан по вопросам экологии

Прокуратура Советского района Рязани, межрайонная природоохранная прокуратура и администрация города проведут совместный прием граждан. Мероприятие тематическое – посвящено вопросам охраны окружающей среды, то есть экологическим проблемам (надо сказать, для Рязани многочисленным).

Запланирован прием граждан на 2 июня - с 10:00 до 11:30. Местом его проведения выбрали дом ТОС на улице Каширина, 1 (3 этаж).

Предварительно записаться на мероприятие можно по телефонам прокуратур: 8(4912)25-14-40 (Советского район), 8(4912)34-71-36 (природоохранная).

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