17-летняя рязанка серьезно пострадала, попав под Hyundai

Фото: 62.мвд.рф

24 мая на улице Бирюзова в Рязани под машину попала 17-летняя горожанка. По предварительной информации, она решила перебежать дорогу вне пешеходного перехода.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, наезд совершил 30-летний рязанец на автомобиле Hyundai Solaris. Произошло это примерно в 14:40.

В результате ДТП девушка получила серьезные травмы, с которыми была госпитализирована. По факту случившегося проводится проверка.

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