Клещи в Рязанской области нередко переносят возбудителей болезни Лайма

За текущий сезон по состоянию на 24 мая 219 человек в Рязанской области обратились в медицинские учреждения с укусами клещей, в том числе 86 детей. Это ниже многолетних показателей и меньше, чем за тот же период 2020 года, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

При этом нередко у клещей находят возбудителей болезни Лайма, которая может развиться у пострадавших от укусов:

«В текущем сезоне результатами лабораторного исследования клещей в 8,5% случаев подтверждено инфицирование клещей боррелиями. Присасывание такого клеща может вызвать у человека заболевание – клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)», - отмечают в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор в случае присасывания клеща рекомендует обращаться в травматологический центр или лечебно-профилактическую организацию по месту жительства. Если же удалили его самостоятельно, то поместите в герметичную емкость с влажной салфеткой и отнесите на исследование – на улицу Островского, 51а (здание Роспотребнадзора) или на улицу Промышленную, 25 (консультативно-диагностический центр).

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