В четырех районах Рязанской области 25 мая отключат электричество. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

25 мая в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Сапожковский район:

- деревня Дмитриевка, село Красное, село Морозовы-Борки, село Собчаково, деревня Ширино — с 08:00 до 17:00;

- село Михеи — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Аристово, деревня Мелекшино — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Щетиновка — с 09:00 до 16:00;

- деревня Большая Дорогинка, деревня Иваньково, деревня Конуры, деревня Малая Дорогинка (старое название – Погибенка), деревня Рябцево, село Самара, поселок Заря, деревня Хрястово — с 11:00 до 17:00.

Спасский район:

- деревня Ужалье, село Новый Киструс — с 13:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!