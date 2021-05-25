В четырех районах Рязанской области 25 мая отключат электричество.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
25 мая в четырех районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Сапожковский район:
- деревня Дмитриевка, село Красное, село Морозовы-Борки, село Собчаково, деревня Ширино — с 08:00 до 17:00;
- село Михеи — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Аристово, деревня Мелекшино — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- село Щетиновка — с 09:00 до 16:00;
- деревня Большая Дорогинка, деревня Иваньково, деревня Конуры, деревня Малая Дорогинка (старое название – Погибенка), деревня Рябцево, село Самара, поселок Заря, деревня Хрястово — с 11:00 до 17:00.
Спасский район:
- деревня Ужалье, село Новый Киструс — с 13:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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