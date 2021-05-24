СК разыскивает девушку, следы которой теряются в Рязани

Ксения Пименова. Фото: ryazan.sledcom.ru

Следственный комитет сообщил о розыске Ксении Максимовны Пименовой 1994 года рождения, следы которой теряются в Рязани. Пропала она почти пять лет назад, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Ксения покинула место временного проживания в Рязани 6 июля 2016 года. Последнее известное действие девушки – покупка билета до Самары на поезд №138й, который отправлялся с вокзала «Рязань-1» в 17:41 и прибывал в Самару в 07:26 7 июля.

«С указанной даты каких-либо сведений о месте нахождения Пименовой К.М. не имеется», - рассказали в СК.

На связь с родственниками девушка перестала выходить еще раньше – с июня 2016-го. По факту ее безвестного исчезновения расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Приметы Ксении Пименовой на момент исчезновения таковы: крупного телосложения, рост 180-185 см., волосы русые, глаза голубые.

С какой-либо информацией о местонахождении девушки просят обращаться в Московский МСО по телефону: 8(4912) 34-02-80.