СК возбудил уголовное дело после ЧП на рязанской базе отдыха

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ЧП в деревне Белозерье (Клепиковский район) на одноименной базе отдыха. Там в ночь на 14 февраля 2021 года произошел хлопок бытового газа и пожар в одном из домиков.

«Взрывной волной выбило закрытую на замок входную дверь технического помещения и отбросило ее стоящий напротив указанного помещения стол, а также вырвало вешалку с верхней одеждой гостей», - описывает СК последствия взрыва газа.

Здание загорелось. Отдыхающие (как сообщалось ранее, 16 человек – взрослые с детьми) вынуждены были эвакуироваться через окна.

Уголовное дело возбуждено против индивидуального предпринимателя, сдававшего в аренду домик, по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Напомним, по словам постояльцев, хлопку предшествовала замена газового баллона руководителем турбазы.

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