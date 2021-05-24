На вторник в Рязанской области прогнозируют теплую погоду без осадков

Опубликован прогноз для Рязанской области на 25 мая. Во вторник ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС со ссылкой на филиал Росгидромета.

Температуру воздуха прогнозируют точно такую же, что и на понедельник: +7…+12 градусов ночью и +20…+25 днем. Это примерно соответствует климатической норме.

Ночью будет почти безветренно. Днем ветер северный, 4-9 м/с.

К районам с высокой пожароопасностью из-за погодных условий теперь относят не три, как сутками ранее, а пять районов: Клепиковский, Ряжский, Ухоловский, Сараевский и Александро-Невский.