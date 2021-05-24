Рязанец пожаловался на отравление тортом

Доставка тортов в супермаркет происходит на автомобилях без рефрижераторов.

Рязанец пожаловался на отравление после покупки торта в супермаркете. По словам мужчины, в майские праздники он приобрел в сетевом супермаркете города Спасск-Рязанский торт «Водевиль». Съевший этот торт покупатель заработал интоксикацию. Соответствующий пост опубликован в группе «Бесит в Рязани» .

Разгневанный мужчина не оставил случай отравления без внимания и написал гневный пост в соцсети. Как выяснилось, он был не единственным пострадавшим – ранее продукцией того же производителя отравился еще один рязанец.

Позднее с пострадавшим связался представитель фирмы и забрал торт на экспертизу. Однако, рязанец рассказал, что так и не получил ее результатов. На словах мужчину заверили, что купленный им торт не был испорчен.

Тогда мужчина решил узнать, как проходит доставка сладкой продукции данной компании по городу и области. В беседе с представителем перевозчика ему было отказано как в доступе на склад, так и в осмотре условий для хранения и транспортировки.

После произошедшего рязанец взялся за собственное «расследование» и выяснил, что доставка тортов проходит с существенными нарушениями. На фото, прилагаемых к посту, видны автомобили без рефрижераторов, из которых разгружают товар.

«Продукцию возят без холодильников в обычных авто, летом это все начнет тухнуть на жаре», – отметил пострадавший.

Следует отметить, что согласно требованиям санитарных правил 2.3.6.1066-01 Роспотребнадзора «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», транспортировка скоропортящихся пищевых продуктов осуществляется специализированным охлаждаемым или изотермическим транспортом.

Пост в паблике собрал большое количество комментариев. Некоторые рекомендовали мужчине обратиться с подобной проблемой в компетентные органы, другие советовали покупать торты, подвергающиеся предварительной глубокой заморозке. Были и рязанцы, сказавшие, что проще испечь торт в домашних условиях, нежели отдавать свои деньги за продукцию сомнительного качества.