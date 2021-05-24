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Общество24 мая 2021 12:44

Бюро судебно-медицинской экспертизы в Рязани возглавил Денис Услонцев

После смерти многолетнего начальника учреждения Николая Крупнова он исполнял обязанности руководителя
Антон КОНОВАЛОВ
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Денис Услонцев.

Денис Услонцев.

Министр здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий назначил нового главного врача регионального Бюро судебно-медицинской экспертизы. Им стал выпускник РязГМУ 2004 года Денис Услонцев, до этого исполнявший обязанности руководителя.

У руля БСМЭ Услонцев встал после смерти в январе 2021 года Николая Крупнова, который проработал начальником учреждения с 2008 года.

Прежняя должность Дениса Услонцева - заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов. Помимо медицинского он имеет высшее образование по специальности «юриспруденция» (Московский институт экономики, 2009 год).

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