В Рязанской области выявили 49 новых случаев коронавируса

В официальную статистику коронавируса в Рязанскую области 24 мая 2021 года внесли еще 49 заболевших. Таким образом, на региональном уровне известно о 28923 случаях инфекции.

Новых смертельных случаев за минувшие сутки не регистрировалось. В список жертв пандемии по-прежнему внесены имена 509 человек. Притом на фоне резкого роста смертности в 2020 году и начале 2021 года известно, что с COVID-19 связано гораздо больше летальных исходов.

Кроме того, от оперативного штаба поступила информация о 62 выздоровевших от коронавируса рязанцах за сутки.

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