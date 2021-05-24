Эвелина Волкова: Необходимо повысить ответственность чиновников перед жителями города

Эвелина Волкова.

Сегодня на местном уровне отчетливо проявляется не только экономический, но и управленческий кризис, уверены в Рязанском обкоме КПРФ, и в Рязани налицо его характерные признаки. Кадровая чехарда в разросшемся чиновничьем аппарате не способствует эффективному управлению муниципальными предприятиями и работой городских служб.

Одной из мер борьбы с управленческим кризисом, по мнению коммунистов, должно стать повышение ответственности городской власти перед рязанцами за результаты своей работы. Исходя из существующих на сегодняшний день условий, действенным механизмом может стать усиление общественного контроля за деятельностью чиновников с закреплением в Уставе города Рязани как основополагающем документе муниципального уровня.

Депутаты фракции КПРФ выступили с несколькими инициативами для разрешения управленческого кризиса в Рязани

Депутаты фракции КПРФ выступили с несколькими инициативами, реализация которых позволила бы усилить контроль и повысить ответственность власти. Подробнее о них рассказывает руководитель фракции КПРФ в городской Думе Эвелина Волкова:

«Наши инициативы содержат следующие предложения.

Закрепление ответственности администрации города за комплексную застройку территории с формулировкой, соответствующей новым требованиям Градостроительного Кодекса. Проблема нехватки мест в школах, детсадах, поликлиниках и т.д. в интенсивно застраиваемых микрорайонах – одна из острейших проблем сегодня. И сложилась она как раз из-за отсутствия продуманной градостроительной политики. Необходимо восстановление реально действующей системы комплексной застройки и перспективного планирования. Считаем, что ответственность администрации города за решение данного вопроса должна быть прописана в главном документе города.

Усиление депутатского контроля за деятельностью чиновников. Поэтому мы вышли с инициативой возвращения депутатам гордумы полномочий по согласованию назначений руководителей структурных подразделений администрации (а именно: начальников управлений) и руководителей муниципальных предприятий. Считаем, что это поможет решить проблему кадровой чехарды и повысить контроль со стороны депутатского корпуса за деятельностью чиновников и качеством их работы.

Также ранее наша фракция выступила за открытый формат освещения работы гордумы и ведение прямых трансляций заседаний, которые постепенно входят в практику».

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