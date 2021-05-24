ДТП с легковушкой и КАМАЗом в Рязанской области стало смертельным

Фото: 62.мвд.рф

Полиция сообщила подробности ДТП, которое случилось 21 мая в Касимовском районе. В этот день на 150 км дороги «Ряжск - Касимов - Нижний-Новгород» столкнулись автомобили ВАЗ и КАМАЗ.

Авария произошла примерно в 11:35. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, за рулем ВАЗ-2170 находился 30-летний местный житель. Он двигался в сторону Касимова, когда врезался в манипулятор под управлением 44-летнего мужчины.

Легковой автомобиль, превратившийся в груду металла, оказался в кювете. Его водитель от полученных травм скончался на месте.

Напомним, еще одно смертельное ДТП в конце минувшей неделе случилось в Рязанском районе. В нем погиб водитель квадроцикла (подробнее).

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