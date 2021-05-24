Фото: 62.мвд.рф

22 мая под Рязанью мужчина погиб, перевернувшись на квадроцикле. Это случилось примерно в 23:52 недалеко от деревни Секиотово.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, за рулем был 35-летний рязанец. По предварительной информации, на грунтовой дороги он не справился с управлением и совершил опрокидывание.

Фатальным стало то обстоятельство, что водителя в итоге придавило квадроциклом. От полученных травм он скончался на месте ДТП. По данному факту проводится проверка.

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