Умер протоиерей Владимир Правдолюбов – видный духовный деятель Касимова

23 мая в Касимове умер почетный настоятель Никольского храма протоиерей Владимир Правдолюбов, ему было 90 лет. Об этом сообщает Касимовская епархия.

«Отец Владимир являлся духовным наставником ни одного поколения касимовцев», - отмечается в некрологе.

Владимир Правдолюбов родился в Касимове 9 июня 1931 года. Его отцом был священноисповедник протоиерей Сергий Правдолюбов. Владимир Сергеевич в 1954 году окончил МГУ им. Ломоносова по специальности «математика» и два года работал в школе. Затем - в 1956-м - стал псаломщиком Никольской церкви, а на следующий год рукоположен во священника. Настоятелем Никольского храма Владимир Правдолюбов пробыл с 1967 по 2004 годы. Также был в должности благочинного города Касимова. Особо его отмечают за активную просветительскую деятельность, в том числе через СМИ. Много лет священник вел передачу «Духовное наследие» на местном телевидении, является автором книги «Религиозная история Касимова».

«При содействии отца Владимира в Касимове возродились многие храмы. Он способствовал открытию в городе сначала воскресной, а затем и общеобразовательной, ныне Свято-Сергиевской православной школы», - вспоминают в Касимовской епархии.

В 2001 году отцу Владимиру присвоили звание «Почетный гражданин города Касимова». Он воспитали двух дочерей и четырех сыновей, трое из которых тоже стали священниками.

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