Первым гостям автогородка в рязанском ЦПКиО дали от ворот поворот

Одна из приехавших на место представительниц автогородка стала снимать перед посетителями шарики, оставшиеся с открытия. Фото: vk.com/voditelrzn62

Торжественно открытый 20 мая автогородок в ЦПКиО стал центром скандала. Это место создано для практического обучения детей правилам дорожного движения и безопасном поведению на дорогах. В выходные для детей 6-11 лет там должны проводиться занятия с использованием детских электромобилей.

Однако одному из первых гостей автогородка - Георгию Парублеву, руководителю сообщества «Подслушано у водителей в Рязани» - 23 мая дали от ворот поворот.

«К 12:30 я приехал по записи с ребенком в ЦПКиО, а новый открывшийся автогородок меня встретил пустотой. Закрытая территория , оградительные ленты, сдувшиеся шарики, оставшиеся после праздника открытия... И полное непонимание того, что происходит», - пишет Георгий.

Посетитель утверждает, что запись на 22-23 мая была открыта. Руководство автогородка в ответ заявило, что Парублев записался на 30 мая и «сам все перепутал». Как оказалось, такой он был не единственный – в момент разговора тоже по записи приехал еще один мужчина с ребенком.

«Аргументы у директора автогородка закончились, осталась только фраза: "Мы будем разбираться, я не знаю, как это получилось"», - рассказывает Парублев.

В ситуацию вмешалась администрация Рязани, встав на сторону руководства автогородка. Городские власти тоже стали утверждать, что «заявитель был записан на 30 мая».

«22 и 23 мая запись не производилась и практические занятия не проводились в связи с заменой ремней безопасности на электромобилях», - сообщили чиновники.

Интересно, что представители муниципальных структур, что называется, запутались в показаниях, так как в автогородке посетителям объясняли, что к этим датам не смогли найти преподавателя. Парублев же настаивает на своей правоте и, чтобы ее доказать, через соцсети теперь ищет других записавшихся на 22-23 мая.

Кто бы ни оказался прав, ситуация сложилась неприятная: автогородок с помпой открыт, но не работает:

«Когда открывается проект, он с момента торжественного открытия должен работать в штатном режиме , а не быть закрытым еще две недели», - справедливо заметил рязанец.

КСТАТИ

Автогородок закреплен за муниципальным учреждением «Городская станция юных техников». Запись открыта на официальном сайте гсют.рф.

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