Толщина нижнего слоя асфальта соответствует заявленной. Дальнейший анализ проведут в лаборатории. Фото: администрация Рязани.

В Рязани проверяют новое покрытие Астраханского моста на улице Ленина, который реконструируют. Комиссия городской администрации провела отбор проб нижнего слоя асфальтобетона. Как сообщает пресс-служба органа власти, специалисты управления и Дирекции благоустройства убедились, что толщина соответствует проектной, а именно 5 сантиметров. Далее – лабораторный анализ:

«Образцы будут переданы в лабораторию для заключения о физико-механических свойствах и о качестве покрытия. Затем подрядчик приступит к укладке верхнего слоя дорожного полотна», - сообщает пресс-служба Администрации города Рязани.

Чиновники уточнили, что укладку верхнего слоя планируется начать в понедельник. Его тоже проверят.

С открытием движения транспорта по мосту, по данным муниципальных властей, все-таки рассчитывают уложиться к концу мая. Пешеходная часть будет готова позже, там начали укладывать тротуарную плитку. Срок сдачи объекта в полном объеме остается прежним – 31 июля.

Так мост мост на улице Ленина выглядит со стороны по состоянию на 23 мая. Фото: администрация Рязани.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!