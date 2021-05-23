В Рязанской области от COVID-19 скончались две 85-летние женщины

В воскресенье, 23 мая, в списки жертв COVID-19 в Рязанской области внесли фамилии двух человек. В оперативной группе регионального правительства рассказали, что это две 85-летние женщины. Скончались они в марте.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекции.

Отметим, что согласно федеральной статистике 23 мая дало одну новую жертву. При этом днем ранее – 22 мая – наоборот, федералы вписали в летальный список на одного человек больше. Сейчас региональный и федеральный список совпадают.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 23 мая COVID-19 унес жизни 509 человек.