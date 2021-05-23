В Рязани питбуль покусал хаски и ее хозяев

Вечером 22 мая на улице Зубковой в Рязани у дома №31 собака породы питбультерьер покусала хаски и ее хозяев – мужчину и женщину. Случилось это около 20:45, сообщил «КП-Рязань» очевидец.

У обоих пострадавших людей повреждены руки. К счастью, травмы легкие. Псу досталось серьезнее, на покусанную заднюю лапу ему наложили повязку.

Очевидец отмечает, что хозяин питбуля скрылся с места происшествия, даже не извинившись. Пострадавшие обращались в травмпункт и написали заявление в полицию.

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