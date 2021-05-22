В воскресенье в Рязани потеплеет до 25 градусов

В воскресенье, 23 мая, в Рязани и области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, но днем возможен кратковременный дождь.
Ветер южный, порывами до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +5…+10°С, днем +20…+25°С.
Кроме того, по данным регионального управления МЧС, радиационная, химическая и бактериологическая обстановки на территории Рязанской области в норме. Естественный радиационный фон 0,12-0,15 мкЗв/час.
«Общий уровень загрязнения воздуха – умеренный, а экологическая обстановка – устойчивая», - говорится в сообщении.
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