Губернатор Любимов побывал на последнем звонке в школе №14.
22 мая губернатор Рязанской области Николай Любимов побывал на последнем звонке в школе №14, сообщает пресс-служба областного правительства.
— Перед вами открыто множество путей. Пусть дорога, которую вы выберете для себя, окажется верной, чтобы всю жизнь вы занимались любимым делом, — поздравил выпускников глава региона. — Для нас [чиновников] очень важно, чтобы в дальнейшем ваши знания непременно были востребованы, чтобы в регионе были созданы комфортные условия для жизни и достаточные возможности для реализации ваших профессиональных навыков.
После этого губернатор подарил школе комплект книг - порядка двухсот изданий, среди которых энциклопедии, художественная литература и справочники.
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