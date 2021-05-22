Полиция выяснит, за что избили рязанского подростка в гаражах

В рязанской полиции зарегистрировали факт избиения подростка в гаражном кооперативе на улице Бирюзова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Ранее в социальных сетях отец пострадавшего ребенка рассказал, что его сына жестко избили сверстники якобы за угнанный автомобиль.

Несколько дней назад возле одного из храмов Рязани пьяница избил прихожанку. Дебошира задержали сотрудники Росгвардии (читать подробнее).

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