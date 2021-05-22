Стало известно, кого записали в жертвы COVID-19 в Рязанской области 22 мая

В субботу, 22 мая, в списки жертв COVID-19 в Рязанской области внесли фамилии еще четырех человек. В оперативной группе регионального правительства рассказали, что это трое мужчин в возрасте 63-х, 70-ти и 75-ти лет, а также 89-летняя женщина. Скончались они в марте.

Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти стала именно коронавирусная инфекции.

Отметим, что согласно федеральной статистике 22 мая дало пять новых жертв. Расхождения происходят уже не первый раз.

Всего по официальным данным, в Рязанской области на 22 мая COVID-19 унес жизни 508 человек.