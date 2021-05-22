Водителя автобуса №17 уволят за драку на Северной окружной дороге

Водителя автобуса №17, дравшегося на Северной окружной дороге, отстранили от работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.

«По факту произошедшего сообщаем, что водитель автобуса отстранен от работы. С ним будет расторгнут трудовой договор», - говорится в сообщении.

Что касается правоохранительных органов, то к настоящему времени от них не было никакой реакции. Но, видимо, проверку проведут.

21 мая в социальных сетях появилось видео драки двух водителей. Инцидент произошел на Северной окружной дороге недалеко от моста через реку Трубеж (читать подробнее с видео).

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