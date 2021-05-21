В Рязани осудили замдиректора школы, по вине которого девять детей повредили глаза

Заместителю директора школы, в результате халатности которого пострадали дети, назначили судебный штраф, сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.
Следствие и суд установили, что 9 сентября 2020 года до начала занятий замдиректора получил от директора указание продезинфицировать воздух в одном из классов. Несмотря на то, что в школе имелись безопасные бактерицидные рециркуляторы закрытого типа, замдиректора взял медицинский облучатель, который запрещено использовать в присутствии людей. Он продезинфицировал помещение, выключил прибор и оставил его в классе.
Позже облучатель включили уже во время урока, и у девяти школьников воспалились глаза, что относится к легкому вреду здоровья.
Во время следствия замдиректора школы вину полностью признал и загладил причиненный преступлением вред.
В итоге судья вынес постановление о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Ранее чиновники администрации Рязани сообщали, что несчастный случай произошел из-за недостаточного контроля со стороны ответственного лица, который «несвоевременно прекратил работу облучателя», несколько учеников школы №62 получили ожоги роговицы глаз (читать подробнее).
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