В Рязани осудили замдиректора школы, по вине которого девять детей повредили глаза

Заместителю директора школы, в результате халатности которого пострадали дети, назначили судебный штраф, сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

Следствие и суд установили, что 9 сентября 2020 года до начала занятий замдиректора получил от директора указание продезинфицировать воздух в одном из классов. Несмотря на то, что в школе имелись безопасные бактерицидные рециркуляторы закрытого типа, замдиректора взял медицинский облучатель, который запрещено использовать в присутствии людей. Он продезинфицировал помещение, выключил прибор и оставил его в классе.

Позже облучатель включили уже во время урока, и у девяти школьников воспалились глаза, что относится к легкому вреду здоровья.

Во время следствия замдиректора школы вину полностью признал и загладил причиненный преступлением вред.

В итоге судья вынес постановление о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому судебного штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Ранее чиновники администрации Рязани сообщали, что несчастный случай произошел из-за недостаточного контроля со стороны ответственного лица, который «несвоевременно прекратил работу облучателя», несколько учеников школы №62 получили ожоги роговицы глаз (читать подробнее).

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