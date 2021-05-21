В Рязанской области проходит акция «Читай, страна»

«Вместе с партнерами сторонники партии и Центр поддержки гражданских инициатив организовали сбор книг для того, чтобы в последующем передать их в социальные и медицинские учреждения. Также пройдут встречи с писателями и творческие вечера», — рассказала председатель регионального Совета сторонников партии, руководитель общественной приемной «Единой России» Татьяна Панфилова. Она добавила, что акция «Читай, страна» приурочена к общероссийскому Дню библиотек, который отмечается 27 мая.

В общей сложности запланировано около 20 мероприятий, они пройдут в мае во многих муниципалитетах региона.

Одним из первых в акции принял участие город Касимов – Центр культурного развития передал касимовскому специальному дому-интернату для престарелых и инвалидов более 170 книг из зоны буккроссинга.

В Клепиковском районе сторонники провели сбор книг, которые затем передали в районный комплексный центр социального обслуживания населения.

«Акцию «Читай, страна» мы проводим второй год подряд. Приятно, что количество участников увеличивается», — сообщила региональный координатор ЦПГИ Елена Синица.