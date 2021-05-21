Драка водителей на Северной окружной дороге попала на видео

21 мая в социальных сетях появилось видео драки двух водителей. Инцидент произошел на Северной окружной дороге недалеко от моста через реку Трубеж. Ролики опубликовал паблик «Дороги Рязани».

«Мортал Комбат от водителя 17-го автобуса», - говорится в сообщении.

Судя по кадрам, снимал видео кто-то из пассажиров автобуса №17. Слышны голоса недовольных людей, которые вынуждены простаивать из-за того, что водители не поделили дорогу.

Официальной информации по данному факту не поступало. Подробности уточняются.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала, как напротив кожвендиспансера в Рязани подрались водители. Одного из участников конфликта госпитализировали, второго нашли и задержали (подробнее).

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